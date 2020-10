Carmelo Alfonso, 60enne operaio della Docks Lanterna, residente ad Airole, in val Roja, è morto mentre andava al lavoro nella notte tra venerdi e sabato: la sua auto, una Fiat Panda, è precipitata nella voragine aperta dal fiume Roja sulla statale 20. Il corpo, ritrovato domenica in frazione Trucco, è stato riconosciuto dai familiari.

