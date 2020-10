Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Abbiamo incontrato il sindaco Gaetano Scullino in via Ruffini una delle vie più colpite dall’alluvione di sabato notte .

Video| Ventimiglia intervista al Sindaco Gaetano Scullino siamo in attesa di risposte ma intanto ringraziamo i volontari