La Giunta Scullino, annuncia l’assessore alle attività produttive Matteo De Villa, ha inoltrato oggi la richiesta di rinvio del pagamento delle imposte, tasse, contributi previdenziali nazionali e per le scadenze dell’Agenzia Entrate Riscossione a seguito dello stato di emergenza per calamità naturale che ha colpito Ventimiglia.

Come già successo in altre parti d’Italia, terremotate o alluvionate, l’Amministrazione Scullino chiede al Governo, per il tramite della Regione Liguria, di dare maggiore tempo alle imprese colpite duramente. Nella missiva il sindaco scullino scrive: “Le avversità atmosferiche del 2.10.2020, aggravatesi in corso della notte, hanno provocato ingenti danni alle attività produttive del centro cittadino, rappresentanti non meno dell’80% delle principali attività commerciali presenti sul territorio di Ventimiglia. Un colpo mortale dopo la crisi Covid già subita e non certamente ancora terminata. Dal prossimo 15 ottobre anche dette imprese dovrebbero iniziare a versare le imposte, tasse, rate dell’Agenzia Entrate Riscossione e contributi previdenziali sospesi dall’emergenza Covid. Sarà impossibile per queste imprese onorare gli impegni e tentare di rialzarsi dopo questo seconda emergenza calamitosa.” Il sindaco dopo aver assicurato che per quanto riguarda le tasse e contributi comunali verrà preso a giorni un provvedimento in aiuto alle imprese che hanno subito i danni, continua affermando: “La Città è letteralmente in ginocchio, i rischi che la maggior parte del tessuto economico e sociale non regga ulteriormente sono altissimi. Dopo aver sentito e concordato un’azione comune con le Associazioni di categorie della Confcommercio e della Confesercenti, chiediamo al Governo nazionale una sospensione del pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali e rate Agenzia Entrate Riscossione in scadenza dal prossimo 15 ottobre 2020”. Naturalmente, precisano dall’Amministrazione, ciò potrà essere concesso alle ditte che dimostreranno di avere avuto danni significativi, come ad esempio tutte quelle del quadrilatero del centro cittadino invaso dal fango.

