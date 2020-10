L’Assessore Regionale Marco Scajola dichiara: “Esprimo cordoglio per la tragedia sulla strada per Monte Ceppo. Sono vicino alle famiglie dei due operai che oggi hanno perso la vita durante la pulizia della strada dai detriti causati dal maltempo. L’ennesimo incidente sul posto di lavoro, che in queste circostanze è ancora più tragico. I due operai, infatti, hanno perso la vita mentre svolgevano un servizio per la nostra comunità”.

“Profondo cordoglio per i due operai che hanno perso la vita durante le operazioni di rimozione dei detriti sulla strada provinciale a Baiardo, in provincia di Imperia. Mi stringo al dolore dei familiari a cui vanno le più sentite condoglianze”. Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.