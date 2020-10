A Taggia i tecnici di Amaie congiuntamente con gli addetti comunali sono riusciti a ripristinare i servizi minimi di erogazione dell’acqua sul territorio comunale.

Stante la situazione non è però ancora possibile garantire la potabilità dell’acqua e per tale ragione il Sindaco Conio ha emesso ordinanza sindacale di non potabilità se non previa bollitura.

“Garantiremo comunque – dichiara il Sindaco Conio – i servizi minimi per le nostre scuole che domani quindi saranno regolarmente aperte”.

Correlati