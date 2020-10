Quattro cadaveri di persone in mare e due sul greto del Roja sono stati ritrovati ieri. Sarebbero di persone scomparse in Francia dove i dispersi sono 21. A Sanremo ai Tre Ponti è stato recuperato il corpo di un uomo dell’età apparente di 35 anni, tra le onde è stato avvistato quello di una donna tra i 30 e i 40 anni. A Ventimiglia sulla passeggiata Oberdan è stato trovato il cadavere di un uomo, lungo il greto del Roja, a Trucco il corpo senza vita che potrebbe essere di un giovane pastore scomparso a Tenda. A Santo Stefano al Mare il corpo di un altro uomo. La sesta vittima è stata trovata lungo il Roja a Tenda, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

