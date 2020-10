Un altro cadavere è stato ritrovato in mare a Sanremo. Il corpo di un uomo è affiorato sulla scogliera della Brezza. Sul posto, nel pomeriggio, per il recupero della salma capitaneria di porto e polizia. E’ il settimo corpo ritrovato nel ponente ligure dopo l’ondata di maltempo.

