Il sindaco di Isolabona, Augusto Peitavino, è in quarantena, in attesa di conoscere il riscontro del tampone dopo che una consigliera comunale è risultata positiva al Coronavirus. In quarantena anche un funzionario e i contatti stretti del consigliere. “Non capisco proprio come sia potuto accadere visto che in Comune siamo tutti blindati e con la mascherina” commenta il sindaco.

