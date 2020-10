Un ulteriore passo verso il riavvio generale della piscina comunale ‘Felice Cascione’ di Imperia: da oggi ‘,Bar Rari 57’ riapre al pubblico. Lo staff del bar della piscina è presente da lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:30, per un gustosissimo break in zona San Lazzaro. Tante sedute all’interno per sostare nelle giornate uggiose e un dehor appartato dove godersi il nostro piacevole clima. Sfiziosi spuntini, piatti appetitosi e calde colazioni vi coccoleranno, a ridosso di Calata Anselmi dove passeggiare baciati dal sole ed ammirare il panorama. “Bar Rari 57” si trova in Via San Lazzaro 1, all’interno dell’impianto “Felice Cascione”.

