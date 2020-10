Domani alle 15 nella Chiesa di Diano San Pietro saranno celebrati i funerali di Franco Ugo, 80 anni, storico sindaco di Diano San Pietro, morto nel sonno tra sabato e domenica. Lascia la moglie Pinuccia, le figlie Consuelo e Francesca, il nipote Alessandro. Primo cittadino dal 1995 al 2004, titolare di una storica bottega di alimentari in paese, in gioventù giocò nella massima serie di pallapugno, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

Correlati