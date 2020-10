“E’ necessario che venga urgentemente messa in atto una politica di difesa del territorio, con interventi a difesa dell’entroterra e della costa”. Così la Confartigianato della provincia di Imperia interviene dopo i gravissimi danni causati dal maltempo delle ultime ore.

“La prima cosa importante è che non ci siano stati danni fisici alle persone – prosegue l’associazione di categoria – Vogliamo poi esprimere tutta la solidarietà alle aziende ed ai privati che hanno subìto danni. Ci sono imprese in ginocchio che hanno visto svanire in poche ore la fatica e gli investimenti di anni di duro lavoro. Molti paesi sono isolati a causa di frane e del crollo di strade. Bisogna tornare ad attuare programmi che mettano al centro la tutela del territorio, con interventi mirati anche alle zone montane per evitare che questi fenomeni meteorologici, ormai purtroppo sempre più frequenti, abbiano tali conseguenze per effetto della discesa incontrollata a valle di acqua e fango. Serve una tutela ambientale, con una difesa dei versanti montani ed una pulizia dei corsi d’acqua, ed infrastrutture che rispettino l’ambiente. Questi interventi non sono procrastinabili e non devono trovare ostacolo nella burocrazia o in altre situazioni problematiche. Ci sono imprese che hanno qualcosa di eroico nel dover ripartire ogni volta da zero ogni. Serviranno inevitabilmente aiuti economici per rialzarsi. In un momento in cui si parla giustamente tanto di salute, legata all’emergenza Coronavirus, ci preme sottolineare come anche la difesa del territorio abbia un’importanza primaria in questo senso per chi ci vive e lavora. Come Confartigianato ci mettiamo subito a disposizione di coloro che avessero necessità di supporto”.

