Una burrasca senza precedenti ha disintegrato la strada all’imbocco francese della galleria del Tenda. In piedi è rimasta solo la vecchia galleria: la strada che sale al Colle non c’è più. La massicciata è collassata e ha trascinato via l’ultimo lembo di asfalto che consentiva alla provincia di Cuneo di essere collegata con la Francia ed il ponente ligure. E’ chiusa anche la ferrovia Cuneo-Ventimiglia nella tratta Limone Breil. Con la valle Roya devastata sono difficili i sopralluoghi per verificare i danni, come scrive “La Stampa”.

