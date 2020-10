Cna Imperia è vicina alle imprese danneggiate dal maltempo per dare informazioni ed il supporto necessario. Il maltempo ha messo in ginocchio gran parte della Provincia di Imperia e CNA Imperia chiede la massima attenzione per le imprese danneggiate. L’Associazione è disponibile, attraverso la sede provinciale e gli uffici di zona distribuiti in tutta la provincia, per dare agli associati informazioni ed il supporto necessario. Evidenzia che è importante documentare i danni, soprattutto con foto e dettaglio dei beni distrutti o ammalorati al fine di certificare con precisione le perdite subite e poter accedere ad eventuali rimborsi che ci auguriamo vengano messi a disposizione. Per segnalare, scrivere a segreteria@im.cna.it (attivo il pulsante di contatto anche dalla pagina Facebook) oppure inviare un messaggio Whatsapp a 392 8632827.

Forza Liguria!