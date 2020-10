Un altro cadavere è stato avvistato in mare a Sanremo, tra gli scogli a La Vesca, sotto la ciclabile. Dovrebbe trattarsi di un’altra vittima del maltempo che ha flagellato le Alpi Marittime sul versante francese. Si tratta del settimo cadavere ritrovato in poco più di 24 ore. Tre sono stati trovati in mare a Sanremo, uno a Santo Stefano al Mare, uno a Ventimiglia e due nel fiume Roya.

Stamani il corpo di una donna era stato trovato in mare a Imperia. In quel caso è stato accertato che si trattava di un suicidio.

