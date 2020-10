Dopo una rapida attivazione delle procedure di valutazione del merito creditizio da parte della banca, i finanziamenti verranno messi a disposizione in tempi celeri.

Molto snelle sono le procedure previste per l’ottenimento del finanziamento: sarà sufficiente produrre una semplice autocertificazione dei danni subiti, mediante un modulo reperibile presso tutti gli sportelli Banca Carige.

Privati e imprese potranno così sospendere – per una durata di 12 mesi – il pagamento delle rate dei mutui optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Sul fronte finanziamenti, questi verranno erogati a condizioni particolarmente favorevoli.

In conseguenza dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito le province di Imperia, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola , Banca Carige ha immediatamente deliberato una moratoria sui finanziamenti in essere e l’estensione a tutti coloro che abbiano subito danni a causa di questi violenti eventi atmosferici del plafond di 60 milioni destinato dalla Banca al sostegno del tessuto economico e sociale danneggiato dalle ricorrenti emergenze metereologiche che colpiscono il territorio.