Due persone sono morte in un incidente a Baiardo, poco distante da Passo Ghimbegna. Si è ribaltato sottostrada un escavatore impegnato nella pulizia dei detriti finiti sulla Provinciale a causa dell’ondata di maltempo. Sono deceduti il conducente del mezzo, un operaio di 47 anni di Molini di Triora e un’altra persona, in corso di identificazione.

Bajardo, due morti in seguito al ribaltamento di un escavatore che stava pulendo detriti sulla Provinciale