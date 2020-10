A Bajardo, poco distante da Passo Ghimbegna, si è ribaltato sottostrada un escavatore che stava pulendo i detriti finiti sulla Provinciale per l’ondata di maltempo. Sono deceduti due operai, Maurizio Moraldo, 47 anni e Marco Lanteri, 42 anni. Moraldo, che lavorava per l’omonima ditta di Molini di Triora, stava guidando l’escavatore. Il collega, invece, pare che sia stato travolto dal mezzo. I Carabinieri stanno provando a ricostruire la dinamica. “La fretta è una cattiva compagnia e quando si pretende che le ditte svolgano in cinque minuti il lavoro, che non è stato effettuato in anni di mancata manutenzione, i risultati sono questi” dice il sindaco Francesco Laura all’Ansa.

Correlati