Manca un po’ di coordinazione e mancano le pale il comune cerca di provvedere acquistandole ma sono sempre poche. Il consiglio è quell o di raggiu n gere Ventimiglia con stivali in gomma guanti da lavoro e pala .

Sono tanti i volontari che anche questa domenica mattina si sono riversati a Vemtimiglia per aiutare la città colpita dall’alluvione nella notte tra venerdì e sabato.

Ventimiglia tanti volontari nell seconda mattinata post-alluvione ma poca coordinazione e poche pale . Meteo in peggioramento