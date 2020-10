Domani le scuole di Ventimiglia apriranno regolarmente: questa la decisione dell’Amministrazione dopo un’attenta valutazione dei pro e dei contro, chiedendo ai genitori di accompagnare a piedi i propri figli in modo da limitare al massimo il traffico veicolare.

Nel frattempo si sta ancora lavorando per completare lo sgombero dal fango e dai detriti delle strade cittadine anche grazie al fantastico gruppo degli Angeli Ventimigliusi e all’efficiente supporto dei Vigili del Fuoco insediatisi, su richiesta del Sindaco Scullino, in Piazza del Comune. Tutti i cittadini possono recarsi di persona allo sportello aperto presso il Comune o telefonando al n. 3371182325, avendo molta pazienza perché le telefonate di richiesta di interventi sono numerose e le linee potrebbero risultare occupate.

Insieme ai volontari e alle squadre degli operai comunali opera la Protezione Civile di Ventimiglia e della quasi totalità dei Comuni limitrofi che il Sindaco e l’Amministrazione tutta ringraziano sentitamente.

Correlati