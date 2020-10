Dai dati odierni dell’Asl 1 Imperiese risultano 2 nuovi casi positivi al Covid-19, studenti del Distretto di Ventimiglia. Come da protocollo sono state tempestivamente attivate le azioni previste e si è proceduto all’isolamento delle classi interessate. La maggioranza dei casi positivi rilevati in questi giorni deriva da un unico cluster (o “focolaio”). Si sottolinea dunque la necessità di prestare massima attenzione, evitando assembramenti ed intensificando l’adozione delle ormai note misure preventive, il distanziamento sociale, l’uso della mascherina ed una attenta igiene delle mani.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta