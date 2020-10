A Taggia a causa della situazione critica del nostro acquedotto, non è possibile garantire al momento il corretto

approvvigionamento idrico per i plessi scolastici.

Il problema non permette di garantire ai ragazzi i servizi minimi indifferibili.

Per questa ragione il Sindaco Mario Conio ha emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni

ordine e grado sul territorio comunale per la giornata di domani, lunedì 5 ottobre.

