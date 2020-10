Cinque cadaveri sono stati trovati oggi tra i detriti della mareggiata e della alluvione nel ponente ligure. Il corpo senza vita presumibilmente di un uomo è stato trovato stamani in località Tre Ponti di Sanremo, da un poliziotto che stava praticando jogging. Un secondo cadavere è stato trovato sulla spiaggia di passeggiata Oberdan, a Ventimiglia. Non è chiaro se si tratta di un uomo o una donna. Un terzo è stato trovato lungo il fiume Roya, a Trucco, frazione di Ventimiglia. Il quarto cadavere è stato trovato ancora ai Tre Ponti a Sanremo, sulla scogliera. Il cadavere è circondato dai detriti portati dalla mareggiata. Un quinto corpo senza vita, forse di una donna, a Santo Stefano Al Mare nei pressi del porto di Marina degli Aregai.

