L’Ospedaletti Calcio esprime le proprie sentite condoglianze per la scomparsa di Umberto ‘Bibi’ Filippone , dentista di professione e grande appassionato di calcio. Filippone fu anche presidente orange, carica che ricevette da ‘Ciccio’ Ozenda, altra figura storica per il calcio ospedalettese. Alla famiglia di ‘Bibi’ Filippone va l’abbraccio della proprietà, della dirigenza, dello staff e di tutti i calciatori dell’Ospedaletti.

