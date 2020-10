A Ventimiglia l’acqua ha invaso buona parte della città, distruggendo la storica passerella pedonale che collega il centro storico a quello moderno. “Stiamo procedendo a liberare la città dal fango, è tutta la notte che siamo operativi. Controlliamo il funzionamento dei servizi essenziali: telefono, luce, gas e fognature” dice il sindaco Gaetano Scullino. Sulla vecchia statale 20, all’altezza della galleria di Trucco è crollato una parte di strada. La galleria è stata chiusa per il crollo di un pannello.

Ventimiglia, si lavora per liberare la città dal fango