Ventimiglia è in ginocchio dopo la terribile nottata tra venerdì e sabato. Come documenta la foto di Franco Rebaudo, anche gli impianti sportivi di Peglia sono stati invasi dalla acque del Roja. Rinviato a data da destinarsi il derby con il Camporosso in programma domani al Morel. Non potrà scendere in campo nemmeno la Juniores, il cui debutto in campionato era previsto per oggi ad Albenga: oltre agli spogliatoi di Peglia l’acqua ha inondato anche uffici e lavanderia, per cui non è possibile – ad esempio – nemmeno recuperare (almeno per ora) le divise di gioco.

