A Taggia la situazione dell’acquedotto sta lentamente migliorando, al momento dovrebbe essersi normalizzata la situazione di Arma. A breve tornerà alla normalità anche la zona di Levà, tempi più lunghi invece per Taggia e zona Borgo San Martino.

“In ogni caso stiamo collocando per gli usi urgenti tre cisterne in Piazza Eroi Taggesi a Taggia, Parcheggio Lentisco a Levà e Villa Boselli ad Arma” dice il sindaco Mario Conio. Le cisterne saranno disponibili con acqua potabile entro breve tempo. Per segnalare urgenze occorre contattare il numero 018441388.

Correlati