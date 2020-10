Questa mattina la Sanremese si è allenata al Comunale in vista della gara con l’Arconatese. Il match, valido per la seconda giornata di andata del campionato di serie D – girone A, si giocherà domani 4 ottobre 2020, allo stadio “Roberto Battaglia” di Busto Garolfo, con inizio alle 15.00. In casa matuziana c’è grande voglia di cominciare con il piede giusto la stagione. Dopo il rinvio del match con la Lavagnese, che sarà recuperato mercoledì 14 ottobre, l’incontro con i lombardi è il vero e proprio esordio dopo sette mesi di attesa. L’ultimo incontro ufficiale in serie D risale allo scorso 22 febbraio a Borgosesia, prima dell’esplosione dell’emergenza Covid.

La squadra ha effettuato la rifinitura tra il prato del Comunale e il sintetico del Grammatica. Al termine dell’allenamento, è stato diramato l’elenco dei 21 convocati: tutti a disposizione, ad eccezione di Martini che ha lavorare a parte e di Mikhaylovskiy che dovrà saltare la partita per una vecchia squalifica che risale allo scorso campionato.

PORTIERI: Dragone (’02), Gennaro (’02).

DIFENSORI: Pici (’01), Bregliano, Castaldo, Scarella (’01), Gerace (’00), Ponzio (’01).

CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Fenati, Gagliardi, Doratiotto (’99), Murgia, Sturaro, Sadek (’99), Fava (’02).

ATTACCANTI: Lo Bosco, Diallo, Romano, Pellicanò (’02).