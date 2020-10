“Sono in costante contatto con i sindaci del Ponente dei Comuni maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo. La situazione è davvero drammatica per danni ai privati, alle imprese e alla viabilità. Fortunatamente non risulterebbero vittime e dispersi, ma l’estremo Ponente ligure in questo momento è in ginocchio. Chiederemo che siano attivate immediatamente le procedure per la dichiarazione di stato di emergenza affinché gli interventi per un ritorno alla normalità siano tempestivi ed efficaci”. Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro, che sta rientrando con urgenza a Ventimiglia, la città più colpita, da Catania, dove si trovava per la manifestazione organizzata dalla Lega a sostegno del segretario Matteo Salvini.

