“Saluto con soddisfazione la vittoria in Liguria del centrodestra e di Giovanni Toti, a testimonianza che buon governo e coerenza sono valori premiati dagli elettori con grande entusiasmo. Forza Italia si dimostra una componente essenziale di questo centrodestra vincente anche in Liguria, dove grazie alla maturità dei moderati e dei dirigenti regionali si è costruito un laboratorio con una nuova aggregazione di chi si riconosce nei valori europeisti, garantisti, liberali che da oltre 25 anni porta avanti il presidente Silvio Berlusconi. Il risultato ottenuto dalla lista di Forza Italia in provincia di Imperia riconosce quanto sia giusto questo cammino, le percentuali a doppia cifra a cominciare dal comune di Imperia a quelle di altri centri della provincia ottenuti di Forza Italia, indicano che il sentiero da percorrere sia quello di un allargamento del perimetro dei moderati. Un ringraziamento va dunque a chi, da Claudio Scajola a Carlo Bagnasco, hanno consentito il raggiungimento di questo risultato che deve farci guardare con rinnovato entusiasmo al prossimo futuro”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé.

“Seguo da vicino, con grande apprensione, l’evolversi della situazione nel ponente ligure e a Ventimiglia in particolare, dove si è concentrata l’ondata di maltempo. Volontari della Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine sono impegnate allo stremo per contenere quanto più possibile i danni di questi spaventosi temporali. Prego che non ci siano feriti o dispersi e nel frattempo assicuro a chiunque abbia avuto danni da Ventimiglia ai piccoli comuni dell’entroterra imperiese, il mio impegno assoluto affinché vengano risarcite le perdite e quello che questa orribile ondata di maltempo si è portata via. Immediatamente attiverò i ministeri e gli enti coinvolti affinché stiano accanto in modo tangibile ai cittadini vittime in alcuni casi di una catastrofe economica”.

Lo dichiara in una nota Giorgio Mule’, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato

Ho già avuto modo di contattare diversi sindaci della provincia di Imperia che hanno subito danni dall’ondata di maltempo della scorsa notte. A Imperia l’opera di prevenzione coordinata dal sindaco Claudio Scajola e i lavori sul molo lungo di Oneglia dopo la spaventosa mareggiata di due anni fa, hanno consentito di tenere la situazione sotto controllo. Esprimo grande preoccupazione per la situazione a Triora e nei dintorni dove varie frazioni sono isolate e solo grazie all’impegno del sindaco Massimo Di Fazio e dei volontari si sta fronteggiando l’emergenza. A Badalucco manca la corrente e il paese è di fatto isolato: al sindaco Matteo Orengo ho assicurato l’assistenza necessaria mentre esprimo già i ringraziamenti per quanti stanno portando la situazione verso la normalità. A Ventimiglia il sindaco Tano Scullino è in prima linea accanto ai soccorritori per la conta dei danni e scongiurare che ci siano dei dispersi, mentre esprimo solidarietà e vicinanza ai cittadini di Mendatica, Montegrosso, Montalto, Carpasio, Vessalico, Airole, Olivetta San Michele. In questa fase ancora di emergenza bisogna dare assistenza a chi è stato colpito dal maltempo ed evitare qualsiasi polemica. Per questo sono in contatto e rimango a disposizione di tutti gli amministratori per aiutarli in questa delicata fase.