L’estremo ponente ligure è stato il più colpito dall’ondata di maltempo. In tutta la Liguria sono circa 20.000 le utenze Enel fuori servizio.

In provincia di Imperia, a Mendatica risultano tre persone evacuate che hanno trovato ospitalità in un agriturismo. La viabilità verso Mendatica è interrotta sia nell’accesso da Cosio di Arroscia sia da località Ponti. Diverse interruzioni di utenze elettriche. A Montegrosso località Pian Latte ci sono state due frane: una nel centro e una a monte dell’abitato. A Badalucco preoccupazione per il torrente Argentina, evacuate senza problemi 5 persone. A Ventimiglia alle ore 23.50 di ieri è esondato il fiume Roja sulla sponda sinistra, chiusa al traffico l’area fra la sponda e la stazione. A Vessalico la piena del torrente Arroscia ha fatto crollare il ponte Manfredi, sei persone evacuate cautelativamente. A Triora e Molini di Triora viabilità interrotta in più punti. A Badalucco la Sp 548 interrotta per esondazione del torrente Fora di Taggia, successivamente strada transitabile fino a Badalucco, interrotta da Badalucco verso Montalto per il crollo della strada per un tratto di 50 metri. Badalucco e Montalto senza energia elettrica. A Mendatica è crollato il ponte sul rio Beneito lungo la Sp 3. Olivetta San Michele e Airole isolate per problemi sulla SS 20 in località Trucco. A Ceriana fuoriuscita del rio Bellando con due persone evacuate.

Correlati