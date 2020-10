Il Comitato utenti Trenitalia del Ponente esprime preoccupazione per la futura cancellazione di tutti i Thello, così come quella di alcuni Intercity. Sono stati cancellati gli Intercity 636, 637 da Milano per Ventimiglia e viceversa, come il Torino-Ventimiglia e viceversa. Alcuni treni in arrivo da Torino saranno limitati a Genova, non proseguendo più la loro corsa sino a Ventimiglia. Una modifica che non garantirà più la coincidenza col Frecciarossa da e per Venezia, come scrive “La Stampa”.

Correlati