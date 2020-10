A Bordighera un insegnante di educazione fisica della scuola media “Ruffini” di via Pelloux è risultato positivo al Coronavirus. In quarantena sino al 12 ottobre sono finiti una classe di terza media (composta da circa 20 alunni) e una mezza dozzina di insegnanti. Sono per ora 24 i positivi tra alunni, docenti e personale non docente in provincia di Imperia, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

