Il 67° Rally di Sanremo è stato definitivamente annullato in seguito all’ondata di maltempo che ha danneggiato in modo particolare il Ponente Ligure. “Quanto accaduto nella notte ha messo in ginocchio la provincia di Imperia. Ci sono città allagate, ponti divelti, strade interrotte. Nell’entroterra sono pochissime le strade rimaste praticabili. Abbiamo lavorato tutta la notte per ripristinare il ripristinabile, ma alla fine ci siamo dovuti arrendere. Non esistono le condizioni di sicurezza per svolgere questa manifestazione. I servizi sanitari sono stati dirottati verso alti servizi alla popolazione. Molto a malincuore abbiamo così deciso di annullare la gara. In passato in occasione del Rally di Sanremo abbiamo vissuto esperienze difficili, ma questa è stata di gran lunga la peggiore di tutte” ha dichiarato Silvio Maiga, a nome del Comitato Organizzatore del Rally di Sanremo.

Correlati