Luca Galtieri, inviato di “Striscia La Notizia” è tornato dal sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, al quale era stata rubata la giacca in diretta durante un’intervista a “Primocanale”. Dopo l’appello fatto a “Striscia” il ladro ha fatto ritrovare la fascia tricolore che il sindaco Scullino teneva nella tasca della giacca.

