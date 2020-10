In data odierna non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19 presso le scuole della provincia. Nella serata di ieri si era invece registrata una positività al Covid-19 tra gli operatori scolastici del Distretto di Ventimiglia. Come da protocollo anche in questo caso sono state tempestivamente attivate le azioni previste e si è proceduto all’isolamento delle classi interessate.

