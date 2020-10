Al momento la situazione è sotto controllo ovviamente chiusa al traffico l’area in prossimità della passerella Squarciafichi

Il Roia è straripato nei pressi dei giardini Tommaso Reggio l’ondata di piena provocata dalla pioggia che in Val Roia ha provocato danni ingentissimi ha colpito la città di confine terminale dello scorrere del fiume . I livello del Roia si è ingrossato repentinamente nelle ultime ore fino a superare l’argine nei pressi dei giardini qualche minuto fa.