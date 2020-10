Questa sera i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel quartiere delle Gianchette dove secondo le testimonianze si sentivano grida di aiuto provenire dai cunicoli posti sotto il ponte della ferrovia da sempre rifugio di persone senza casa che vi passano la notte. Questa sera con la piena del Fiume causata dall’incessante pioggia che flagella la nostra città e tutta la regione compresa la Val Roia dove i danni sono ingenti i disperati che cercano rifugio in quei cunicoli si sono trovati probabilmente circondati dalle acque . Sul posto i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino oltre la Polizia.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta