Sempre più drammatica la situazione a Tenda in Val Roia dove da quanto si apprende da notizie apparse sui social sarebbe crollato un ponte stradale dopo la frana a San Dalmazzo e il crollo della careggiata a Vievola il ponte crollato sarebbe quello degli 11 Archi nei pressi del depuratore.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta