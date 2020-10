Amaie Energia ricorda agli utenti che in caso di allerta meteo Arancione o Rossa, emanata in orario precedente a quello previsto per l’esposizione E’ VIETATA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, l’esposizione dei rifiuti su suolo pubblico o su strada privata ad uso pubblico attraverso l’impiego di mastelli “monoutente” e sacchi.

Correlati