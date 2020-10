I bagni dei treni regionali che da Ventimiglia partono per la Francia sono stati sigillati da Sncf e Gendarmeria per evitare che i servizi igienici siano usati come nascondiglio dei migranti che provano a superare il confine. Con fogli di grandi dimensioni, trasparenti e resistenti, sono stati “impacchettati” i bagni. Non sono mancati casi effrazione della protezioni adesive, da parte forse anche di chi aveva un bisogno impellente da espletare, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

