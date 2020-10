Giulio Gajaudo è stato confermato presidente di zona Bordighera-Ventimiglia per la Confartigianato. Ieri sera, come già accaduto nei giorni scorsi per Imperia e Sanremo (con le rispettive elezioni di Federico Fresia e Piero Trecarichi Scavuzzo), si è infatti svolta l’assemblea che ha riguardato gli associati dell’estremo ponente della provincia. Il direttivo zonale è poi composto dal vicepresidente Maria Fazio, e dai consiglieri Cristina Aragonese (Bonelli), Antonio Di Caro, Luca Sonzogni, Aldo Bianchi e Mauro Agosta.

Il direttivo di zona rappresenterà gli associati della Confartigianato nel proprio territorio, raccogliendone le istanze e fungendo da anello di congiunzione tra gli artigiani e l’Associazione.