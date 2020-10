Nella zona di Vievola sulla Statale 20 del Col di Tenda, un tratto di strada è crollato a causa della piena del fiume Roya, sul versante francese dell’omonima vallata. La statale 20 è chiusa al transito anche a partire dal chilometro 102, a Limone Piemonte, a causa dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla regione e per la presenza di frane registrate in Francia. Il tunnel del Col di Tenda è al momento è chiuso al traffico.

Crolla un tratto di strada per la piena del Roya, Statale del Col di Tenda chiusa al transito