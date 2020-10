Il Comune di Bordighera comunica che il servizio di conferimento rifiuti differenziati nell’area ecologica dell’Arziglia, in via Cornice dei due Golfi, è temporaneamente sospeso in quanto sono in corso lavori di adeguamento e di messa in sicurezza. Si prevede che l’area potrà essere nuovamente disponibile in data 19 ottobre, salvo imprevisti.​

