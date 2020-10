Buonasera,

dato che in queste ore siamo in Allerta Rossa, vi scrivo per chiedervi delucidazioni in merito a quanto accade a Bordighera. Da tempo in via Diaz è presente un cartello che indica un’area ricovero di emergenza per la popolazione in caso di Allerta Rossa. L’area indicata è il parcheggio della Piscina e del Palasport. Ma quando c’è l’allerta il Palazzetto è chiuso e viene chiuso anche il parcheggio relativo. Il sindaco o qualche componente dell’amministrazione mi sa spiegare come può la popolazione rifugiarsi in quel punto se in realtà è del tutto inaccessibile, vista la chiusura del cancello?

Grazie anticipate a chi saprà darmi una spiegazione!

Claudio, lettore di Rivierapress.it

