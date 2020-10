L’amministrazione comunale di Ventimiglia, dichiarano il sindaco Gaetano Scullino e l’assessore ai LL.PP. Gianni Ascheri, in previsione della prima apertura ad alcuni Yacht di lusso che presto entreranno del nuovo porto turistico Cala del Forte, vuole che la città sia pronta ad accoglierli. Sono partiti quindi questa mattina i nuovi lavori di sistemazione della Piazza Marconi e di tutta Marina San Giuseppe. Oltre a riasfaltare tutto la Marina, in previsione sono previsti il rifacimento dei marciapiedi, dei lampioni e dell’arredo urbano. Il Sindaco Scullino chiede ai cittadini di aver pazienza, entro pochi mesi la città sarà un cantiere e questo comporterà qualche disagio e sacrifici ma presto avremmo una bella e accoglibile nuova Ventimiglia. La mia maggioranza e la macchina comunale ottimamente organizzata sta dando grandi risultati solo dopo un anno di amministrazione. Stiamo attuando il programma elettorale e amministrativo, rispettiamo gli impegni presi con i cittadini, prevedo che entro la fine del 2021 avremmo i parcheggi, l’illuminazione, una nuova passeggiata a mare, il restyling della città sarà terminato, nel frattempo saremo intervenuti anche sulle frazioni con nuovi asfalti, punti luce e parcheggi. Nessuna zona del nostro vasto territorio, centro e frazioni, sarà trascurato. Amiamo la nostra città e l’amministriamo, i risultati saranno così evidenti che ci saranno riconosciuti anche dai nostri avversari politici, non vogliamo contrapposizioni inutili, lavoriamo insieme.

