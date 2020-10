In relazione al bollettino Arpal- Protezione Civile che ha diramato un’allerta arancione dalle ore 12 alle 24 di domani, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha disposto per la giornata di domani venerdì 2 ottobre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Per tutta la durata dell’allerta arancione saranno sospese le attività in programma del Rallye di Sanremo e rimarranno chiusi anche gli impianti sportivi e i cimiteri, sarà vietato l’accesso al molo di Porto Vecchio e saranno annullati i mercati ambulanti in programma. Alle ore 12 di domani verrà attivato il Centro Operativo Comunale. In caso di bisogno per tutta la durata dell’allerta sarà possibile contattare il Pronto Intervento, attivo 24 ore su 24, al numero 800602800.

