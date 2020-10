Dopo alcuni mesi sabato 3 ottobre a Sanremo il mercato ambulante, con i suoi 231 operatori, lascerà il lungomare Calvino per tornare in piazza Eroi Sanremesi. Sono stati necessari alcuni ritocchi alla disposizione dei banchi in piazza per garantire il passaggio di mezzi del soccorso e delle forze dell’ordine. Per la prima volta nella sua storia il mercato sarà adeguato alle normative antincendio, come riporta Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

Correlati