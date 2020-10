“Con l’attenzione, la prudenza, le precauzioni e i comportamenti che tutti abbiamo imparato – ha aggiunto Toti – torniamo a parlare di nautica da diporto, con le migliaia di posti di lavoro che questo comparto garantisce. Siamo la prima regione che ospita un salone di questo genere: ripartiamo. Come siamo ripartiti a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi e lo facciamo anche durante il Covid, perché la vita non si deve fermare, le persone devono continuare ad avere un lavoro e ad avere speranza nel futuro. E noi su questo futuro vigiliamo con grande attenzione”.

