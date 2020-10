All’inizio del 2021 Thello interromperà i collegamenti tra Milano, la Liguria e la Francia per puntare solo sul collegamento con Lione, via Modane. Il taglio del Milano-Nizza-Marsiglia arriva prima dell’avvio del servizio del Frecciarossa tra Milano e Parigi nel secondo semestre 2021. Al posto di Thello potrebbero tornare gli Intercity limitati a Ventimiglia, come scrive Andrea Fassione sul “Secolo XIX”.

Correlati