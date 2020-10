Sull’Autofiori, tra Ventimiglia e Savona, dietro i muri all’uscita di gallerie o “nascosti” in piazzole di sosta sono piazzate le “custodie” in cui la Polstrada potrà mettere in funzione l’autovelox per controllare la velocità dei veicoli con limite tra 100 e 110 km orari. “Striscia la notizia” con l’inviato Capitan Ventosa è andata a caccia degli autovelox “nascosti”. I 19 autovelox saranno attivi solo in alcuni punti del tracciato e per poche ore in un turno di controllo, come riportano “La Stampa” e “Il Secolo XIX”.

